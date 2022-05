LIVE Sonego-Sousa 7-6 6-3 3-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro conferma il break (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ancora una volta Sonego è indeciso su una palla senza peso dell’avversario. Nuovamente parità. AD-40 Bravissimo Lorenzo, che in arretramento trova un gran dritto su un’ottima risposta del portoghese. Palla del 4-2. 40-40 Annullata con coraggio. Sonego comanda lo scambio e chiama a rete l’avversario con la solita palla corta di dritto. Sousa ci arriva ma manda in corridoio il recupero. 30-40 Palla del controbreak Sousa. Indecisione dell’azzurro, che manda in rete il dritto in avanzamento. 30-30 Che pericolo…Sonego si salva come può con la demi volèe, ma il portoghese manda lungo il dritto. 15-30 In corridoio l’accelerazione di dritto lungolinea dell’azzurro. 15-15 Risposta ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Ancora una voltaè indeciso su una palla senza peso dell’avversario. Nuovamente parità. AD-40 Bravissimo Lorenzo, che in arretramento trova un gran dritto su un’ottima risposta del portoghese. Palla del 4-2. 40-40 Annullata con coraggio.comanda lo scambio e chiama a rete l’avversario con la solita palla corta di dritto.ci arriva ma manda in corridoio il recupero. 30-40 Palla del contro. Indecisione del, che manda in rete il dritto in avanzamento. 30-30 Che pericolo…si salva come può con la demi volèe, ma il portoghese manda lungo il dritto. 15-30 In corridoio l’accelerazione di dritto lungolinea del. 15-15 Risposta ...

