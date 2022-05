Lara Colturi sceglie l'Albania: ecco perché non gareggerà per l'Italia (Di giovedì 26 maggio 2022) Lara Colturi Roma, 26 maggio 2022 - Lara Colturi ha scelto di gareggiare sotto la bandiera dell' Albania , anziché quella Italiana. La giovanissima stellina dello sci alpino, non ancora quindicenne (... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)Roma, 26 maggio 2022 -ha scelto di gareggiare sotto la bandiera dell', anziché quellana. La giovanissima stellina dello sci alpino, non ancora quindicenne (...

