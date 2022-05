Il medico consiglia… come riconoscere e curare il piede piatto nei bambini? (Di giovedì 26 maggio 2022) A Tgcom24 la consulenza del dottor Luigi Manzi, responsabile dell'Unità di chirurgia piede e caviglia di Humanitas Castelli di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 maggio 2022) A Tgcom24 la consulenza del dottor Luigi Manzi, responsabile dell'Unità di chirurgiae caviglia di Humanitas Castelli di ...

Il medico consiglia come riconoscere e curare il piede piatto nei bambini A Tgcom24 la consulenza del dottor Luigi Manzi, responsabile dell'Unità di chirurgia piede e caviglia di Humanitas Castelli di ...