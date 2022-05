Il fratello-agente di Cavani: «Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui sarebbe felice di tornare» (Di giovedì 26 maggio 2022) Radio Kiss Kiss Napoli lancia la bomba su Cavani. Nelle ultime ore è stato accostato al mercato della Salernitana, fortemente voluto dal presidente Iervolino. Più scettico, in merito al costo del suo stipendio, il direttore sportivo del club campano, Walter Sabatini. La radio ufficiale del Napoli ha sentito il fratello-agente del Matador, Walter Guglielmone Cavani. Che, a sorpresa, ha dichiarato che, sebbene Nessuno del club di De Laurentiis si sia fatto vivo, Cavani sarebbe felice di tornare a giocare a Napoli. «Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) Radio Kiss Kisslancia la bomba su. Nelle ultime ore è stato accostato al mercato della Salernitana, fortemente voluto dal presidente Iervolino. Più scettico, in merito al costo del suo stipendio, il direttore sportivo del club campano, Walter Sabatini. La radio ufficiale delha sentito ildel Matador, Walter Guglielmone. Che, a sorpresa, ha dichiarato che, sebbenedel club di De Laurentiis si sia fatto vivo,dia giocare a. «Il ritorno di Edi in maglia azzurra?delci ha, lui amae ...

