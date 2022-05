(Di giovedì 26 maggio 2022) Il tribunale distrettuale diha annullato ieri una sentenza del tribunale di pace che sembrava consentire, almeno in forma implicita, la recitazione disul Monte del ...

yoghi1954 : Una sentenza della Corte del magistrato israeliano a Gerusalemme - che consente alcune preghiere ebraiche nella mos…

... almeno in forma implicita, la recitazione diebraiche sul Monte del Tempio di, ossia sulla Spianata delle Moschee. Accogliendo il parere della polizia e dei servizi di ..., pellegrini (foto Sir) Respiro all'economia. I santuari della Città Santa, dal Santo ... che gestisce le prenotazioni delle Messe e dellenei luoghi santi, fanno notare che "la ... Gerusalemme: preghiere ebraiche su Spianata 'ancora vietate' - Medio Oriente Il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha annullato ieri una sentenza del tribunale di pace che sembrava consentire, almeno in forma implicita, la recitazione di preghiere ebraiche sul Monte del Tem ...(Da Gerusalemme) "Gerusalemme è una città ebraica, cristiana e musulmana. Deve restare un patrimonio comune e non deve mai diventare monopolio esclusivo di una sola religione". È quanto ribadiscono i ...