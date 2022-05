Gaetano e Zerbin: c’è la decisione di Spalletti sul futuro, succederà in estate (Di giovedì 26 maggio 2022) Due dei giovani più promettenti di proprietà del Napoli sono certamente Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Entrambi nell’ultima stagione hanno giocato in Serie B, rispettivamente al Frosinone e alla Cremonese. Gaetano è stato vero trascinatore nella stagione che ha portato alla promozione della squadra lombarda. Alessio Zerbin Napoli (Getty Images) Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato il futuro dei due talenti azzurri. Pare che Spalletti sia rimasto piacevolmente colpito dalle prestazioni dei due ragazzi e voglia portarli in ritiro per valutarli più da vicino. Di seguito le parole di Valter De Maggio: “Due calciatori di proprietà del Napoli, Gaetano e Zerbin, saranno in ritiro perché ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Due dei giovani più promettenti di proprietà del Napoli sono certamente Alessioe Gianluca. Entrambi nell’ultima stagione hanno giocato in Serie B, rispettivamente al Frosinone e alla Cremonese.è stato vero trascinatore nella stagione che ha portato alla promozione della squadra lombarda. AlessioNapoli (Getty Images) Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato ildei due talenti azzurri. Pare chesia rimasto piacevolmente colpito dalle prestazioni dei due ragazzi e voglia portarli in ritiro per valutarli più da vicino. Di seguito le parole di Valter De Maggio: “Due calciatori di proprietà del Napoli,, saranno in ritiro perché ...

Emanuel72607325 : @Glongari Gianluigi, ma confermare Gaetano o Zerbin, come vice Zizi, no? - DavideGargiulo : @davide_luise @FrancescoRoma78 @SalvatorDavide Zerbin e Gaetano, sono ottimi giocatori, ma giocherebbero nel Napoli… - Emanuel72607325 : @AlfredoPedulla Meglio Zerbin o Gaetano come vice ZIZI? - bruttapas : 6 luglio dal teatro di Dimaro Spalletti parla di carestia, Adl incalzato dai cronisti su arrivi in avanti sbotta: h… - NCN_it : UFFICIALE – Anche #Zerbin convocato per lo stage con l'Italia: si unisce a Zanoli e Gaetano #Stage #Nazionale… -