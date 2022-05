Eva Grimaldi in lacrime dalla Bortone: i sacrifici della mamma e la voglia di libertà (Di giovedì 26 maggio 2022) voglia di libertà, di coronare i suoi sogni. Desiderio d’amare, e di ricordare. Questo e molto altro abbiamo visto da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Protagonista? Eva Grimaldi, commossa e sincera, cruda e meravigliosa, soprattutto nelle memorie della madre, scomparsa nell’aprile del 2017. Una personalità forte, che di storie ne ha vissute, così come di sacrifici. In particolare, quelli della mamma, che ha voluto onorare e ricordare. Oggi è un altro giorno, Eva Grimaldi ricorda la mamma e si emoziona Le mamme sono e rimangono il nostro punto di riferimento, la nostra felicità, anche e soprattutto quando non ci sono più. Lo sa bene Eva Grimaldi, che ha dovuto fare i conti con l’assenza più ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022)di, di coronare i suoi sogni. Desiderio d’amare, e di ricordare. Questo e molto altro abbiamo visto da Serenaa Oggi è un altro giorno. Protagonista? Eva, commossa e sincera, cruda e meravigliosa, soprattutto nelle memoriemadre, scomparsa nell’aprile del 2017. Una personalità forte, che di storie ne ha vissute, così come di. In particolare, quelli, che ha voluto onorare e ricordare. Oggi è un altro giorno, Evaricorda lae si emoziona Le mamme sono e rimangono il nostro punto di riferimento, la nostra felicità, anche e soprattutto quando non ci sono più. Lo sa bene Eva, che ha dovuto fare i conti con l’assenza più ...

Advertising

Lellina82 : RT @Crez98: Non la Gravina che ha fatto un video messaggio per Eva Grimaldi ad oggi è un altro giorno e alla fine ha detto a caso che ci ve… - Crez98 : Non la Gravina che ha fatto un video messaggio per Eva Grimaldi ad oggi è un altro giorno e alla fine ha detto a ca… - atterismo : Eva Grimaldi ICONA BISESSUALE - ParliamoDiNews : Imma Battaglia: chi è la moglie di Eva Grimaldi, età, carriera, vita privata, matrimonio - - zazoomblog : Imma Battaglia chi è la moglie di Eva Grimaldi: età carriera sorella ex fidanzate genitori famiglia Instagram -… -