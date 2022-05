Erlic | “Mi sono trattenuto a malapena | anche se non ci sono riuscito Alla fine | ho versato qualche lacrima”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Martin, difensore del Sassuolo in prestito allo Spezia, ha parlato di Modric e tanto altro ai microfoni di gol.dnevnik.hr. Di seguito uno stralcio delle parole del difensore craoto che è stato convocato dNazionale croata.su Modric: “È il miglior giocatore croato di sempre” ‘Martin, sarai convocato in nazionale, ma per favore tenetela per voi, quindi ho dovuto tacere”. E non vede l’ora, ovviamente, di giocare con Luka Modri?. “Dopotutto è il miglior giocatore croato della storia, quindi non vedo l’ora e ho alcune domande da fargli”.ha parlatodi Vrsaljko, ex Sassuolo: “Ho conosciuto Sime sei o sette anni fa quando giocavo a Sassuolo. Mi ha dato molti consigli e aiuto, quindi non posso spendere altro che parole di elogio per lui”. Sull’addio allo Spezia ha detto: “Vedere i ...

Ha parlato ai microfoni della stampa il numero 28 aquilotto Martin, dopo la sua ultima partita in maglia bianca. "Quandoarrivato allo Spezia ero solo un ragazzo, non mi conosceva nessuno, poi dopo il brutto infortunio miguadagnato la fiducia del ...Le traverse die Manajinvece gli unici due squilli di un secondo tempo avaro di emozioni, e con le squadre comprensibilmente già in vacanza. Per il Napoli, adesso, è ora di pensare ad ...Una chiamata per la Nazionale croata arrivata grazie alla sua stagione con lo Spezia, decisamente positiva. Per il difensore anche 2 gol nelle 30 presenze in Serie A in questa stagione (tutte da titol ...Dopo Erlic, Hristov, Colley, Kiwior e Salcedo, sono state confermate le convocazioni in nazionale per altri tre calciatori aquilotti, pronti a scendere in campo nelle gare che si svolgeranno tra giove ...