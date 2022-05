Emma Marrone sorridente a Roma per la sua festa di compleanno (Di giovedì 26 maggio 2022) Emma Marrone ha festeggiato il suo 38esimo compleanno. Per celebrare l’anniversario, la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono molto felice, circondata da addobbi e palloncini. Un bel traguardo, di cui Marrone è veramente grata e e ha voluto farlo sapere ai suoi followers con le parole scritte a corredo dell’immagine pubblicata. Vi raccomandiamo... Il (dolce) messaggio di Emma Marrone a Stefano De Martino La cantautrice pop è tra le più amate del panorama musicale italiano. “E pure questi 38 ce li siamo levati dalle pa**e. Grazie a tutti per gli auguri e per tutto l’amore. Vi voglio molto bene“, ha scritto una delle più famose ex allieve della scuola di Maria De Filippi, vincitrice ... Leggi su diredonna (Di giovedì 26 maggio 2022)ha festeggiato il suo 38esimo. Per celebrare l’anniversario, la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono molto felice, circondata da addobbi e palloncini. Un bel traguardo, di cuiè veramente grata e e ha voluto farlo sapere ai suoi followers con le parole scritte a corredo dell’immagine pubblicata. Vi raccomandiamo... Il (dolce) messaggio dia Stefano De Martino La cantautrice pop è tra le più amate del panorama musicale italiano. “E pure questi 38 ce li siamo levati dalle pa**e. Grazie a tutti per gli auguri e per tutto l’amore. Vi voglio molto bene“, ha scritto una delle più famose ex allieve della scuola di Maria De Filippi, vincitrice ...

