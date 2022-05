Emma Marrone festeggia 38 anni, il post che scrive fa il pieno di like (Di giovedì 26 maggio 2022) Quella di ieri, mercoledì 25 maggio 2022, è stata una giornata molto importante per la celebre cantante italiana Emma Marrone che ha festeggiato il suo trentottesimo compleanno. E proprio nel corso di tale giornata l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime, e a svelarlo è stata la sua assistente Francesca Savini tramite un video condiviso su Instagram. Ma, quale motivo si nasconde esattamente dietro le lacrime della bellissima oltre che bravissima Emma? Facciamo un po’ di chiarezza. Emma Marrone in lacrime nel giorno del suo trentottesimo compleanno Emma Marrone è una delle artiste italiane più amate e seguite non soltanto per il grande talento che la contraddistingue ma anche per la simpatia e l’umiltà che la caratterizzano. Proprio nel ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 26 maggio 2022) Quella di ieri, mercoledì 25 maggio 2022, è stata una giornata molto importante per la celebre cantante italianache hato il suo trentottesimo compleanno. E proprio nel corso di tale giornata l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime, e a svelarlo è stata la sua assistente Francesca Savini tramite un video condiviso su Instagram. Ma, quale motivo si nasconde esattamente dietro le lacrime della bellissima oltre che bravissima? Facciamo un po’ di chiarezza.in lacrime nel giorno del suo trentottesimo compleannoè una delle artiste italiane più amate e seguite non soltanto per il grande talento che la contraddistingue ma anche per la simpatia e l’umiltà che la caratterizzano. Proprio nel ...

