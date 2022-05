“El Ritmo Es La Vida” brano solare e divertente per l’estate 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) È in digitale e in radio “El Ritmo Es La Vida” feat. Toby, il nuovo singolo di Mau Luc, brano solare e divertente per l’estate 2022. Fuori anche il video. Partendo dalla descrizione di una giornata storta, spesso causa di malumore e caduta di autostima, questo esorta a seguire l’insegnamento della musica, che, con i suoi tempi precisi e il Ritmo, può farci da guida nell’affrontare la vita. In poche parole dobbiamo decidere noi tempi, ritmi e priorità per vivere al meglio. “Ho scelto di cantare questa canzone perché appena l’ho sentita mi ha colpito per i suoni freschi e il testo apparentemente leggero ma molto profondo e poetico. Appena ho cominciato a cantarla – afferma Toby – ho sentito che risuonava con me e i miei pensieri.” “L’idea generale del ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 26 maggio 2022) È in digitale e in radio “ElEs La” feat. Toby, il nuovo singolo di Mau Luc,per. Fuori anche il video. Partendo dalla descrizione di una giornata storta, spesso causa di malumore e caduta di autostima, questo esorta a seguire l’insegnamento della musica, che, con i suoi tempi precisi e il, può farci da guida nell’affrontare la vita. In poche parole dobbiamo decidere noi tempi, ritmi e priorità per vivere al meglio. “Ho scelto di cantare questa canzone perché appena l’ho sentita mi ha colpito per i suoni freschi e il testo apparentemente leggero ma molto profondo e poetico. Appena ho cominciato a cantarla – afferma Toby – ho sentito che risuonava con me e i miei pensieri.” “L’idea generale del ...

