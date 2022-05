De Laurentiis punge la Roma | «Conference League torneo inesistente»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il numero uno del Napoli, Aurelio De, ha detto la sua sui tornei internazionali soffermandosi sulla. Ecco le sue parole a margine dell’evento organizzato per i 130 anni de Il Mattino: «L’Europa si mette la medaglia, fa un, la Champions ha una sua importanza, l’Europamolto ma molto meno e consuma molte energie, la. Perché fa tutti questi tornei? Perché come votazione ogni nazione vale un voto, quindi più accontento tutti e più sono rieleggibile. Noi siamo i pulcinella di questi signori. Il calcio inglese è il numero uno nel mondo perché ha fatto di industria e impresa la sua filosofia, se invece in maniera comunista e populista si voleva accontentare tutti…». L'articolo ...

Il numero uno del Napoli, Aurelio De, ha detto la sua sui tornei internazionali soffermandosi sulla Conference League. Ecco le sue parole a margine dell'evento organizzato per i 130 anni de Il Mattino: "L'Europa si mette la ...I vecchi tifosi del Napoli lo ricordano come il Capitano, perché Beppe Bruscolotti oltre ad aver giocato oltre 500 partite nel Napoli, fu l'uomo che con generosità e semplicità passò la fascia di ... Manolas punge il Napoli: «Il mio addio Chiedetelo a De Laurentiis» Le dichiarazioni del difensore dell’Olympiacos. Kostas Manolas, ex difensore del Napoli, ha parlato del suo addio agli azzurri a La Repubblica. NAPOLI – «Non è del tutto vero. Ma se poi non arrivano i ...«Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per ...