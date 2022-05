Da Cannes a Grasse | le due anime di Dior | tra red carpet e tappeti di rose

Leggi su amica

(Di giovedì 26 maggio 2022) E nell’elettricità che solo i momenti prima del redpossono regalare. Per farlo,ha scelto una posizione strategica, esattamente di fronte al Palais du Festival a. Lì, l’Hotel Majestic ospita la Suite, un luogo pensato per accogliere make up artist e star del calibro di Charlize Theron, Natalie Portman o Monica Bellucci. Un luogo privilegiato in cui vivere il Festival die preparare la pelle al trucco con uno dei trattamenti disponibili. Per rilassarsi, ma anche illuminare e tonificare il viso grazie all’expertise di facialist di fama mondiale come Catherine Bourgeois e Delphine Langlois e ai prodotti della Maison. Il modo perfetto per prendersi una pausa e vivere un momento unicamente per sé stessi. Courtesy ofPress Office La Suite ...