Come risparmiare sulle bollette in estate? I consigli di Enea in previsione del caldo estivo (Di giovedì 26 maggio 2022) Si può risparmiare sulle bollette in vista della stagione estiva e dell'aumento delle temperature? Secondo Enea, che svolge anche il ruolo di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, è possibile risparmiare sulle bollette, tutelare l'ambiente e contribuire a ridurre la dipendenza dal gas metano anche con l'utilizzo intelligente dei condizionatori. Per questo motivo ha messo a disposizione dei consumatori un vademecum con alcune indicazioni pratiche per utilizzare in modo ottimale gli impianti di climatizzazione: un insieme di misure che, unite all'installazione di modelli ad alta efficienza e di pannelli solari per produrre acqua calda sanitaria, consentirebbero di risparmiare a livello nazionale fino a 1,8 miliardi di metri cubi di gas ...

