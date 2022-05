Amadeus all’Arena aggiunge gli anni ‘90 e conquista una serata in più

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 26 maggio 2022) Arena '60 '70 '80 e... '90 Lo show musicale didi Verona, in onda su Rai 1, avrà una seconda edizione. Ma questo si sapeva già. Novità rispetto allo scorso anno, però, ci saranno: aumentano i decenni dedicati alla musica nazionale e internazionale e anche il numero di serate. Arena ‘60 ‘70 ‘80 diventa infatti Arena ‘60 ‘70 ‘80 e… ‘90. Lo show allarga così i propri orizzonti musicali agli‘90, con l’obiettivo – come ha dichiarato il conduttore tempo fa – “di portare le canzoni e i protagonisti originali là dove sono stati resi celebri”. Visto il successo della prima edizione (due puntate, in onda il 25 settembre e 2 ottobre 2021 contro la corazzata Tú Sí Que Vales, che sono valse a Rai 1 quasi il 21% di share con oltre 3,7 milioni di spettatori), il programma avrà unain più: le ...