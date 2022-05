Alla scoperta delle edizioni limitate di DS Automobiles (Di giovedì 26 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Alla scoperta del marchio DS Automobiles e, in particolare, alle sue esclusive edizioni limitate. Alle Officina del Volo, situato nelle ex Officine Aeronautiche Caproni di Milano, hanno sfilato le prestigiose Limited Edition DS 3 Crossback Toits de Paris e DS 7 Crossback Ligne Noir. DAlla sua nascita nel 2014 DS Automobiles ha l’obiettivo d’incarnare il savoir-faire francese del lusso nell’industria automobilistica, prendendo ispirazione dAlla città che meglio rappresenta il mondo dell’arte e della moda internazionale: Parigi. Concepita per una clientela Alla ricerca di espressione personale e appassionata di nuove tecnologie, la gamma DS unisce quindi eleganza e tecnologie all’avanguardia. “Siamo molto orgogliosi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –del marchio DSe, in particolare, alle sue esclusive. Alle Officina del Volo, situato nelle ex Officine Aeronautiche Caproni di Milano, hanno sfilato le prestigiose Limited Edition DS 3 Crossback Toits de Paris e DS 7 Crossback Ligne Noir. Dsua nascita nel 2014 DSha l’obiettivo d’incarnare il savoir-faire francese del lusso nell’industria automobilistica, prendendo ispirazione dcittà che meglio rappresenta il mondo dell’arte e della moda internazionale: Parigi. Concepita per una clientelaricerca di espressione personale e appassionata di nuove tecnologie, la gamma DS unisce quindi eleganza e tecnologie all’avanguardia. “Siamo molto orgogliosi ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Monaco: con Leclerc alla scoperta del Principato, Pit-Walk alle 14.45 live #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP - Fausta78730560 : RT @YourAbruzzo: Pedalare costeggiando il mare: un tour avvincente in bici alla scoperta delle bellezze del litorale abruzzese! Spiagge, na… - tanadelfolletto : Un percorso alla scoperta del paesaggio sonoro della Riserva Naturale intorno la Masseria La Marina per assaporare… - Nmarru : @MauroV1968 @HariSel95300131 io parlo delle filosofie di fondo... dal pensiero economico molto filogermanico e leg… - shoppics : RT @puglia: Quali sono le spiagge in #Puglia per nudisti -