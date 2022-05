Vettel | il pilota tedesco rapinato a Barcellona | insegue i ladri con il monopattino elettrico | ma ritrova solo parte della refurtiva

(Di mercoledì 25 maggio 2022) All’indomani dell’undicesimo posto al traguardo del Gran Premio di Spagna, ildi formula 1 Sebastianè stato derubato a. Come riportato dal quotidiano spagnolo El Periodico,ha lasciato aperti i finestrini dell’auto ferma nel parcheggio dell’hotel. Aiè bastato allungare le braccia per prendere lo zaino a bordo con dentro i documenti e gli AirPod. Grazie al suo iPhone che ha geolocalizzato le cuffiette, ilha provato a raggiungere i malviventi con il. Ma l’inseguimento è durato poco: arrivato nel quartiere di El Raval, il quattro volte iridato hatogli AirPod. Probabilmente, iri si sono ...

Advertising

annamastrom : RT @SkyTG24: Sebastian Vettel rapinato a Barcellona: il pilota di F1 insegue i ladri in monopattino - alice_milan2 : RT @poesiadeimotori: L’altro ieri #Alonso, ieri #Vettel, oggi #Sainz. Nei momenti di difficoltà un pilota va sostenuto. Sainz è in difficol… - togone76 : RT @HDblog: Rubano la borsa a Vettel, il pilota usa Dov'è di iPhone ma trova solo gli AirPods - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi è stato annunciato che il pilota di Formula 1 'Sebastian Vettel' è riuscito a ritrovare le sue AirPods usando l'app… - Vittorino1806 : Oggi è stato annunciato che il pilota di Formula 1 'Sebastian Vettel' è riuscito a ritrovare le sue AirPods usando… -

Il miglior piazzamento di unmonegasco nel Gran Premio di casa. Ad ottenerlo è stato ... Gilles Villeneuve (1981), Michael Schumacher (1997, 1999 e 2001) e Sebastian(2017) . 519. ...Quanto a, era in auto assieme alla famiglia quando gli è stato rubato lo zaino. Seb è ... Ildell'Aston Martin alla fine ha ritrovato i suoi airpods in un vaso ma dello zaino, che ...Con tre vittorie all’attivo Sebastian Vettel è uno di quei piloti che sanno come si vince a Montecarlo. Certo, la vettura deve essere perfetta in ogni suo minimo particolare, ma anche lo scorso ...L’ex ferrarista ha ritrovato solo le cuffie grazie al gps. La Red Bull lancia l’allarme sui costi alzati dall’inflazione ...