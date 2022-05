Ucraina: Duda, 'Germania non ha mantenuto promessa di fornire armi a Polonia' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Berlino ha promesso alla Polonia i carri armati Leopard per sostituire quelli che ha consegnato all'Ucraina, ma il governo tedesco non ha mantenuto la parola data. Lo ha dichiarato al Die Welt il presidente polacco Andrzej Duda. "Il governo tedesco non ha mantenuto la sua promessa. E francamente, siamo molto delusi da questo. Abbiamo fornito all'Ucraina un gran numero di carri armati, perché riteniamo che questa sia la nostra responsabilità di vicini ", ha affermato Duda, sottolineando che la Polonia ha consegnato i suoi carri armati all'Ucraina, confidando nel sostegno della Nato, degli Stati Uniti e della Germania. "La maggior parte del nostro arsenale di carri armati ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Berlino ha promesso allai carri armati Leopard per sostituire quelli che ha consegnato all', ma il governo tedesco non hala parola data. Lo ha dichiarato al Die Welt il presidente polacco Andrzej. "Il governo tedesco non hala sua. E francamente, siamo molto delusi da questo. Abbiamo fornito all'un gran numero di carri armati, perché riteniamo che questa sia la nostra responsabilità di vicini ", ha affermato, sottolineando che laha consegnato i suoi carri armati all', confidando nel sostegno della Nato, degli Stati Uniti e della. "La maggior parte del nostro arsenale di carri armati ...

