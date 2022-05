Supercoppa Europea 2022, chi la gioca? Ecco il regolamento (Di mercoledì 25 maggio 2022) In un’estate che non vedrà in scena importanti coppe per nazionali, visto che i mondiali si giocheranno in inverno, gli occhi saranno puntati su uno dei più importanti appuntamenti per club, ovvero la Supercoppa Europea 2022. Il trofeo è tradizionalmente conteso tra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. Infatti, l’istituzione della Conference League può aver creato qualche dubbio: come si inserisce questa coppa in questo tipo di competizione? Ebbene, la Conference League, che nella sua prima edizione vede in finale Roma e Feyenoord, non influisce sulla Supercoppa Europea. Quindi, la partita, che si giocherà il 10 agosto all’Olympic Stadium di Helsinki, vedrà ancora una contro l’altra le vincitrici di Champions ed Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) In un’estate che non vedrà in scena importanti coppe per nazionali, visto che i mondiali si giocheranno in inverno, gli occhi saranno puntati su uno dei più importanti appuntamenti per club, ovvero la. Il trofeo è tradizionalmente conteso tra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. Infatti, l’istituzione della Conference League può aver creato qualche dubbio: come si inserisce questa coppa in questo tipo di competizione? Ebbene, la Conference League, che nella sua prima edizione vede in finale Roma e Feyenoord, non influisce sulla. Quindi, la partita, che si giocherà il 10 agosto all’Olympic Stadium di Helsinki, vedrà ancora una contro l’altra le vincitrici di Champions ed Europa League. SportFace.

