Super Raoul, il Giustiziere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Raoul Bova Si scrive “Roberto Beltrami” e si legge “Superman”: il protagonista della nuova fiction di Canale 5 Giustizia per Tutti, di cui questa sera andrà in onda la seconda puntata (qui le anticipazioni) è degno dei più grandi Supereroi del mondo dei fumetti, capace di cose che voi altri non potete neanche immaginare. E deve aver preso dal suo interprete, Raoul Bova, che in due settimane è stato e sarà protagonista di ben sei prime time, finora tutti compresi tra il 20% e il 30% di share. A causa dei raddoppi di Don Matteo su Rai 1, in onda sia la scorsa settimana che questa al martedì e al giovedì, e considerata la messa in onda di Giustizia per Tutti il mercoledì sera, per tre giorni di fila il volto dell’attore romano campeggia sul piccolo schermo. Un ottimo periodo per lui e per la serialità italiana in ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 maggio 2022)Bova Si scrive “Roberto Beltrami” e si legge “man”: il protagonista della nuova fiction di Canale 5 Giustizia per Tutti, di cui questa sera andrà in onda la seconda puntata (qui le anticipazioni) è degno dei più grandieroi del mondo dei fumetti, capace di cose che voi altri non potete neanche immaginare. E deve aver preso dal suo interprete,Bova, che in due settimane è stato e sarà protagonista di ben sei prime time, finora tutti compresi tra il 20% e il 30% di share. A causa dei raddoppi di Don Matteo su Rai 1, in onda sia la scorsa settimana che questa al martedì e al giovedì, e considerata la messa in onda di Giustizia per Tutti il mercoledì sera, per tre giorni di fila il volto dell’attore romano campeggia sul piccolo schermo. Un ottimo periodo per lui e per la serialità italiana in ...

Advertising

MarvelDComicsIT : Scommettiamo che non avete mai visto un poster così ???? Non perdete il nuovissimo film super originale, Cip e Ciop:… - Four__M : RT @AlbertoFuschi: Partenza super per Raoul Bova che dopo #DonMatteo conquista anche Canale 5 con #GiustiziaperTutti vincente al debutto co… - Alessan28493296 : RT @AlbertoFuschi: Partenza super per Raoul Bova che dopo #DonMatteo conquista anche Canale 5 con #GiustiziaperTutti vincente al debutto co… - Zappullaclary : RT @AlbertoFuschi: Partenza super per Raoul Bova che dopo #DonMatteo conquista anche Canale 5 con #GiustiziaperTutti vincente al debutto co… - Federic01996 : RT @AlbertoFuschi: Partenza super per Raoul Bova che dopo #DonMatteo conquista anche Canale 5 con #GiustiziaperTutti vincente al debutto co… -