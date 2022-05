Stampa e Palazzo | balneari | reddito di cittadinanza e le tensioni nel M5s

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - L'accordo nella maggioranza suie lenel M5s. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera L'altolà di Di Maio ai suoi: “Il governo deve arrivare fino alle fine. No al Papeete 2”., il tentativo di chiudere. L'ultima trattativa è sugli indennizzi. La maggioranza dà un segnale. Appello del premier ai ministri: correre sui progetti del Pnrr. Domani Draghi riunirà il Cdm: rispettare le scadenze. M5s, già sulla graticola i cinque vice di Conte. Il test delle Comunali. Intervista a Toti: “Un'alleanza larga anche dopo il voto. I partiti si ispirino al modello Draghi”. Renzi: no aldi, via alla raccolta firme. La Repubblica Mediazione sui, gare a partire dal 2023 ...