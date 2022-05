Stadio Arechi, Celano (FI): “Subito in concessione per dieci anni” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Senza esitare e perdere ulteriore tempo, si proceda Subito alla concessione pluridecennale dello Stadio Arechi alla Salernitana”. La richiesta porta la firma del capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Salerno. Roberto Celano, che in una nota definisce l’Amministrazione comunale di incapace ad assicurare perfino l’ordinaria amministrazione in città e non in grado di rendere l’Arechi integralmente accessibile né di realizzare gli interventi necessari, già promessi con i soldi delle Universiadi e mai avviati, a fare in modo che l’ impianto sia reso più confortevole e sicuro (con coperture, tornelli, tabellone elettronico, etc.). “Si operi Subito per consentire che già ad inizio del prossimo campionato anche la Curva Nord sia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Senza esitare e perdere ulteriore tempo, si procedaallapluridecennale delloalla Salernitana”. La richiesta porta la firma del capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Salerno. Roberto, che in una nota definisce l’Amministrazione comunale di incapace ad assicurare perfino l’ordinaria amministrazione in città e non in grado di rendere l’integralmente accessibile né di realizzare gli interventi necessari, già promessi con i soldi delle Universiadi e mai avviati, a fare in modo che l’ impianto sia reso più confortevole e sicuro (con coperture, tornelli, tabellone elettronico, etc.). “Si operiper consentire che già ad inizio del prossimo campionato anche la Curva Nord sia ...

