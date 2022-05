Sorbetto al limoncello | fresco e goloso | pronto in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilalè un dolce freddo, di origine italiana, perfetto per rinfrescarsi in queste calde giornate estive! Un dessert tradizionale e amato da tutta l’Italia! La sua origine risale all’antichità classica, si dice infatti che l’Imperatore Nerone, per realizzarlo, faceva arrivare direttamente il ghiaccio dall’Appennino! La prima ricetta però risale a un pescatore catanese del XVII secolo e divenne nota grazie a Procopio Francesco Cutò, suo nipote e primo cuoco ad aprire la propria gelateria in Italia. Digestivo e dissetante, ideale da consumare a fine pasto, per eliminare quella fastidiosa sensazione di pesantezza e per conquistare il palato di ogni vostro ospite! Ottimo per un buon pranzo a base di pesce o all’aria aperta! Una ricetta semplice, per 6 persone, e velocissima. Vi basteranno 5 minuti del vostro tempo e soli 4 ingredienti ...