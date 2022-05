Sette colpi pistola contro auto a Napoli, illeso guidatore (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sette colpi di pistola sono stati esplosi da alcuni sconosciuti all’indirizzo di una vettura sulla quale viaggiava un uomo di 43 anni. Il fatto è avvenuto in via Foria, a Napoli. Un solo colpo ha raggiunto la macchina mentre gli altri sei bossoli sono stati trovati sul selciato L’uomo che era alla guida dell’auto si è allontanato dal luogo. È rimasto incolume. Le indagini sono condotte dagli agenti della questura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodisono stati esplosi da alcuni sconosciuti all’indirizzo di una vettura sulla quale viaggiava un uomo di 43 anni. Il fatto è avvenuto in via Foria, a. Un solo colpo ha raggiunto la macchina mentre gli altri sei bossoli sono stati trovati sul selciato L’uomo che era alla guida dell’si è allontanato dal luogo. È rimasto incolume. Le indagini sono condotte dagli agenti della questura di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

