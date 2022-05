Roland Garros 2022, risultati tabellone maschile 25 maggio: Zverev, Alcaraz e Schwartzman, tris di rimonte sotto la Tour Eiffel (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giornata da brividi, quella vissuta al Roland Garros nel primo mecoledì del secondo torneo dello Slam. Tre rimonte, una testa di serie piuttosto pesante fuori e tanto altro nel racconto di ore che non verranno dimenticate tanto in fretta nel racconto dell’edizione 2022, che inizia ad allinearsi al terzo turno con la parte alta del tabellone, che ancora deve completarsi con il match in sessione serale di Rafael Nadal contro il francese Corentin Moutet. Il primo a rischiare tantissimo è Alexander Zverev: il tedesco va sotto di due set con l’argentino Sebastian Baez, poi li recupera, quindi è ancora costretto a risalire da sotto 4-2 nel quinto, annulla un match point e poi riesce a chiudere, con un urlo belluino finale, per 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5. Ora per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giornata da brividi, quella vissuta alnel primo mecoledì del secondo torneo dello Slam. Tre, una testa di serie piuttosto pesante fuori e tanto altro nel racconto di ore che non verranno dimenticate tanto in fretta nel racconto dell’edizione, che inizia ad allinearsi al terzo turno con la parte alta del, che ancora deve completarsi con il match in sessione serale di Rafael Nadal contro il francese Corentin Moutet. Il primo a rischiare tantissimo è Alexander: il tedesco vadi due set con l’argentino Sebastian Baez, poi li recupera, quindi è ancora costretto a risalire da4-2 nel quinto, annulla un match point e poi riesce a chiudere, con un urlo belluino finale, per 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5. Ora per ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - Massimo084 : @paolobertolucci Paolo ma un prestito secco sui canali eurosport per commentare il Roland Garros? - Tennis_Ita : Roland Garros: Alcaraz e Zverev a un passo dal crollo, Djokovic avanza con destrezza - FCatarella13 : RT @Eurosport_IT: LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ???????? #… - alevilla1978 : @Alberto_Iess @ericagaudiello @carloswax Non si tratta di sminuire Alcaraz, si tratta di non esaltarlo per una vitt… -