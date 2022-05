Rissa a colpi di casco | due divieti accesso alle aree urbane

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due provvedimenti disono stati emessi dal Questore di Napoli nei confronti di due napoletani di 43 e 38 anni responsabili di lesioni personali aggravate per i fatti accaduti lo scorso 14 maggio a Posillipo alla spiaggia delle Monache. In quella circostanza una volante del commissariato Posillipo intervenne per sedare una lite sull’arenile accertando che il 38enne, infastidito da un minore che stava giocando assieme ad altri ragazzi, lo aveva dapprima richiamato e, di fronte alla sua risposta sgarbata, lo aveva spinto facendolo rovinare su uno scoglio provocandogli lesioni al volto. In quegli stessi frangenti, il giovane aggredito aveva chiamato il padre il quale, giunto sulla spiaggia imbracciando unda motociclista, lo utilizzò per ...

Advertising

gazzettamodena : Castelvetro, lite di condominio degenera in rissa tra 7 persone a colpi di rastrello e zappa… - gazzettamodena : Castelvetro, lite di condominio degenera in rissa tra 7 persone a colpi di rastrello e zappa - WILCHE91 : RT @Moonsha72460823: Sempre della serie “ ne usciremo migliori “ ???? Rissa a colpi di mazze da baseball: picchiati al Caat due camionisti h… - Moonsha72460823 : Sempre della serie “ ne usciremo migliori “ ???? Rissa a colpi di mazze da baseball: picchiati al Caat due camionist… - StampaTorino : Rissa a colpi di mazze da baseball: picchiati al Caat due camionisti -

... causando così unada saloon che coinvolge via via tutte le poste messe in discussione, tra ...alla velocità dell'inflazione tedesca ai tempi della Repubblica di Weimar " si sono scontrate a...Commenti Come celebrare i 100 anni del Pci Con unaa sinistra Giorgio Meletti Il Pci degli ...Moro La vettura del presidente della Dc e il suo autista verranno letteralmente crivellati di. ...Rissa a colpi di casco a Posillipo, vietate le spiagge ai 2 adulti. Il Questore di Napoli ha emesso 2 provvedimenti ex art. 13bis del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, nei ...NAPOLI – Il Questore di Napoli ha emesso 2 provvedimenti ex art. 13bis del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, nei confronti di due napoletani di 43 e 38 anni resisi responsabili di lesio ...