Ricerca: Gsk Vaccines ospita Embl in Italy (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – I leader nel settore dell’industria, rappresentanti di startup biotech, esperti di dati e Ricercatori dal mondo dell’accademia si ritrovano all’evento ‘Embl Italy’ il 26 e 27 maggio, in presenza e da remoto, presso il sito Gsk Vaccines di Siena. All’appuntamento, organizzato da Embl (European Molecular Biology Laboratory) e Gsk Vaccines, giunto alla sesta edizione, parteciperanno anche numerosi Ricercatori italiani tra gli esperti che discuteranno di biologia delle infezioni, microbiologia, biologia strutturale e intelligenza artificiale. Dal 2016 l’Embl organizza l’appuntamento annuale ‘Embl in Italy’ in collaborazione con enti di Ricerca pubblici e privati. Lo scopo è di condividere i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – I leader nel settore dell’industria, rappresentanti di startup biotech, esperti di dati etori dal mondo dell’accademia si ritrovano all’evento ‘’ il 26 e 27 maggio, in presenza e da remoto, presso il sito Gskdi Siena. All’appuntamento, organizzato da(European Molecular Biology Laboratory) e Gsk, giunto alla sesta edizione, parteciperanno anche numerositori italiani tra gli esperti che discuteranno di biologia delle infezioni, microbiologia, biologia strutturale e intelligenza artificiale. Dal 2016 l’organizza l’appuntamento annuale ‘in’ in collaborazione con enti dipubblici e privati. Lo scopo è di condividere i ...

