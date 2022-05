(Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI -instabilità almentre nel settore peninsulare e in Sicilia continua l'ondata di caldo anomalo dovuta al promontorio di alta pressione di matrice africana. Le regioni settentrionali stanno invece beneficiando di un temporaneo calo termico, seppure contenuto, per l'aria meno calda affluita insieme al fronte temporalesco giunto alla fine di ieri (perturbazione n.6 di maggio). Secondo i meteorologi di Meteo Expert, ilvedrà oggi altri locali episodi d'instabilità. Nel contempo un vortice di bassa pressione si sta approfondendo sul Mediterraneo occidentale e nelle prossime 24-48 graviterà a ovest della Sardegna favorendo una locale instabilità sull'isola. Alla fine della settimana il trasferimento di questo vortice verso le regioni meridionali e il concomitante ingresso di aria più fresca al ...

Maltempo, prosegue l'allerta gialla per temporali su novarese e Vco

Nella zona di Druento e Robassomero -il rapporto di Confagricoltura sulle conseguenze del- colpite le coltivazioni di mais, con danni del 30 - 40%, e nel Chivassese, dove le ... Prosegue il maltempo con temporali al nord Meteo Roma: giornata di oggi caratterizzata da condizioni altalenanti. Al cielo sereno di questa mattina, infatti, farà seguito il maltempo: pomeriggio all'insegna di piogge deboli e vento. Nella gior ...L'ondata temporalesca delle scorse ore ha causato gravi danni all'agricoltura in Piemonte. Quasi azzerata la produzione di mirtilli, prossima al raccolto, in particolare nel Saluzzese, soprattutto a R ...