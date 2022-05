Pnrr e inflazione, le due bucce di banana per il governo secondo Confindustria (Di mercoledì 25 maggio 2022) Se c’è un nemico della crescita, del Pil, della ricchezza, dei posti di lavoro, quello è il costo della vita. È la preoccupazione principale degli imprenditori italiani, travolti da una guerra lontana 2 mila chilometri ma molto vicina in termini di conseguenze sull’economia reale. Le misure messe in atto fin qui dal governo di Mario Draghi, volte a frenare la rincorsa dei prezzi, a cominciare dall’energia, hanno avuto il loro senso. Ma nel lungo periodo serve qualcosa di più, perché non è pensabile combattere decrescita e recessioni a colpi di bonus finanziati a deficit. Serve, per esempio, assicurarsi l’incasso dell’intero Pnrr e rimettere in moto gli investimenti, il solo antidoto contro la crisi (qui l’intervista all’economista Veronica De Romanis). Per questo il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, ascoltata in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Se c’è un nemico della crescita, del Pil, della ricchezza, dei posti di lavoro, quello è il costo della vita. È la preoccupazione principale degli imprenditori italiani, travolti da una guerra lontana 2 mila chilometri ma molto vicina in termini di conseguenze sull’economia reale. Le misure messe in atto fin qui daldi Mario Draghi, volte a frenare la rincorsa dei prezzi, a cominciare dall’energia, hanno avuto il loro senso. Ma nel lungo periodo serve qualcosa di più, perché non è pensabile combattere decrescita e recessioni a colpi di bonus finanziati a deficit. Serve, per esempio, assicurarsi l’incasso dell’interoe rimettere in moto gli investimenti, il solo antidoto contro la crisi (qui l’intervista all’economista Veronica De Romanis). Per questo il direttore generale di, Francesca Mariotti, ascoltata in ...

Advertising

camcom_pno : RT @Unioncamere_Pie: Ecco il @festinteconomia: 160 eventi e 400 relatori, a #Torino, dal 31 maggio al 4 giugno?? ?Ricerca scientifica, divu… - armandazzo : @panluc @AlienoGentile @davcarretta e quindi Tu che sei un paese sveglio fai le riforme finanziate col PNRR e aumen… - carlaruocco1 : RT @diMartedi: #Ruocco su #consumi: 'La domanda c'è, ci sono misure come super bonus che hanno messo in circolo denaro. Le sanzioni hanno c… - festinteconomia : RT @Unioncamere_Pie: Ecco il @festinteconomia: 160 eventi e 400 relatori, a #Torino, dal 31 maggio al 4 giugno?? ?Ricerca scientifica, divu… - diMartedi : #Ruocco su #consumi: 'La domanda c'è, ci sono misure come super bonus che hanno messo in circolo denaro. Le sanzion… -