Playoff basket Serie A1 2022 | calendario | programma | orari e tv semifinali

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilcon glie come vedere in tv le partite valide per ledeidellaA1 2021/di. Dopo i quarti di finale, che hanno regalato già tanto spettacolo e anche la prima sorpresa, ovvero l’uscita di Brescia per mano di Sassari, continua la post season con nuove sfide. Le partite verranno trasmesse interamente su Discovery +, mentre alcune partite saranno visibili anche su Eurosport e Rai Sport. Sportface vi terrà compagnia con live testuali e cronache, oltre che tutti i risultati e i tabelloni per non perdersi niente di questa entusiasmante rincorsa al titolo. Ecco di seguito le date in cui si giocheranno le partite, con ilche verrà completato una volta che la Lega fornirà le ...

Advertising

SportRepubblica : Playoff Nba: Dallas annulla il primo match point, Golden State ko in gara 4 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, playoff NBA: i Warriors perdono 119-109, Dallas evita il cappotto - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, playoff NBA: i Warriors perdono 119-109, Dallas evita il cappotto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, playoff NBA: i Warriors perdono 119-109, Dallas evita il cappotto - apetrazzuolo : Basket, playoff NBA: i Warriors perdono 119-109, Dallas evita il cappotto -

"Sono i, bellezza", sembra dire Sodini. E questo si è ben capito in queste prime sei gare " comprese quelle contro Forlì " che hanno visto in campo Cantù. Tornando all'attualità, Sodini ...Apu Old Wild West Udine batte Umana Chiusi per 72 - 70 nella sfida valida come gara - 2 delle semifinali deidella Serie A2 2021/2022 di, vincendo il match e portandosi sul 2 - 0 nella serie. Il miglior marcatore della partita è Bernardo Mussi, che mette a segno 20 punti, i quali non bastano ...Leonardo Candi, playmaker della UNAHOTELS Reggio Emilia, ha commentato la grande stagione della squadra sulla “Gazzetta di Reggio”, andando a parlare anche della sua situazione e ...I Mavericks superano gli Warriors per 119-109 con lo sloveno che mette a referto 30 punti, 14 rimbalzi e 9 assist: ora il parziale è di 3-1 per Curry e compagni ...