(Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos/Dpa) - La Corea del Nord ha lanciato nelle scorse ore trebalistici dall'area di Sunan, a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone, a poche ore dalla conclusione della visita di Joe Biden in Asia, la prima da presidente. Due sarebberobalistici a corto raggio mentre riguardo il primo lancio, secondo i militari sudcoreani,essersi trattato di un missile balistico intercontinentale () che ha percorso una traiettoria di 360 chilometri a un'altitudine di 540 chilometri. Ihanno un raggio d'azione superiore a 5.000 chilometri e non è chiaro, evidenzia l'agenzia Dpa, se la Corea del Nord abbia deciso di contenere deliberatamente la traiettoria percorsa. Secondo i militari sudcoreani, i ...

La Corea del Nord ha completato i preparativi per un test nucleare e attende il momento migliore per effettuarlo. E' quanto ha affermato un parlamentare sudcoreano, citando le informazioni dell'...Leggi anche, allarme: "Pyongyang verso test nucleare" "ha lanciato un nuovo missile" Biden arriverà adomani e poi si recherà a Tokyo domenica in quello che sarà il suo ... Nordcorea: Seul, uno dei tre missili lanciati potrebbe essere Icbm Seul, 25 mag. (Adnkronos/Dpa) - La Corea del Nord ha lanciato nelle scorse ore tre missili balistici dall'area di Sunan, a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone, a poche ore dalla conclusione ...La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non specificato" verso Est, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano di Seul. Il lancio dopo la conclusione della visita del presidente degl ...