No! Questo schema non dimostra che le mascherine siano «inutili barriere» contro la diffusione del Sars-Cov-2 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Circola uno schema che rappresenterebbe, tramite uno schema, il funzionamento delle mascherine comunemente usate per prevenire la diffusione del Sars-Cov-2. Secondo le condivisioni, l'immagine sostiene che la trama del tessuto delle mascherine non sarebbe abbastanza fitta da filtrare il virus, ben più piccolo degli spazi lasciati nell'intreccio. C'è un fondo di verità, ma fin dal 2020 sappiamo come funziona la trasmissione e perché le mascherine siano in realtà utili. Per chi ha fretta Sì, le mascherine sono efficaci nel prevenire la diffusione del virus nell'aria circostante di chi le indossa. Sì, il virus è più piccolo dei buchi lasciati nella trama, ma la sua circolazione è legata ad altre particelle – note ...

