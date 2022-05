Nessun accordo sulle concessioni balneari e le associazioni di categoria protestano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Continuano le discussioni all’interno della maggioranza sul del concorrenza, in particolare sulla vicenda delle concessioni balneari. In Commissione infatti le trattative per cercare un accordo prima del 30 maggio, giorno in cui il provvedimento arriverà al Senato per il voto decisivo, sono proseguite per trovare una soluzione.Si è partiti dalla bozza di ieri che prevede il termine per le gare, generiche, al 31 dicembre 2023 salvo deroghe di altri 12 mesi in caso di «difficoltà oggettive» o «in presenza di un contenzioso». Sugli indennizzi invece niente da fare per gli abusi edilizi e non è ancora chiaro il meccanismo scelto per il calcolo della somma di denaro che lo Stato dovrà versare. In questo clima di incertezza assoluta con Salvini che a Napoli dichiarava: «Torno a Roma per chiudere anche questa vertenza, per garantire 30mila ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) Continuano le discussioni all’interno della maggioranza sul del concorrenza, in particolare sulla vicenda delle. In Commissione infatti le trattative per cercare unprima del 30 maggio, giorno in cui il provvedimento arriverà al Senato per il voto decisivo, sono proseguite per trovare una soluzione.Si è partiti dalla bozza di ieri che prevede il termine per le gare, generiche, al 31 dicembre 2023 salvo deroghe di altri 12 mesi in caso di «difficoltà oggettive» o «in presenza di un contenzioso». Sugli indennizzi invece niente da fare per gli abusi edilizi e non è ancora chiaro il meccanismo scelto per il calcolo della somma di denaro che lo Stato dovrà versare. In questo clima di incertezza assoluta con Salvini che a Napoli dichiarava: «Torno a Roma per chiudere anche questa vertenza, per garantire 30mila ...

