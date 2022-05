Marco Cecchinato felice della vittoria al Roland Garros: “Usata la testa” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una vittoria importante per Marco Cecchinato al Roland Garros 2022. Il tennista italiano, nato a Palermo, si è ben disimpegnato sulla terra rossa parigina contro lo spagnolo Pablo Andujar. Ecco cosa ha detto il tennista italiano, dopo l’incontro, in conferenza stampa. Le parole di Marco Cecchinato dopo la vittoria del match al Roland Garros “Una vittoria di testa, la forza per rimontare l’ho trovata nella testa. Peccato per i primi due set, dove in entrambi ero al comando nel punteggio. Ma sono contento perché nonostante le tante occasioni sprecate sono riuscite a vincere da due set sotto. E poi con un terraiolo come lui che non molla un punto, ci ha provato fino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unaimportante peral2022. Il tennista italiano, nato a Palermo, si è ben disimpegnato sulla terra rossa parigina contro lo spagnolo Pablo Andujar. Ecco cosa ha detto il tennista italiano, dopo l’incontro, in conferenza stampa. Le parole didopo ladel match al“Unadi, la forza per rimontare l’ho trovata nella. Peccato per i primi due set, dove in entrambi ero al comando nel punteggio. Ma sono contento perché nonostante le tante occasioni sprecate sono riuscite a vincere da due set sotto. E poi con un terraiolo come lui che non molla un punto, ci ha provato fino ...

