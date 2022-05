Maddaloni | scoppia la lite con Vladimir Luxuria | “Cattiveria! Nicolas mi è venuto testa a testa”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Passano le settimane, ma Lauracontinua ad essere arrabbiata conper le critiche ricevuta a L’Isola dei Famosi. Ieri a Pomeriggio 5 la sportiva ha spiegato come mai ce l’ha con Vlady. “Io ci sono rimasta molto male di quello che è successo. Però voglio sottolineare che non sono delusa perché sono uscita dal programma, ma per come mi ha descritta. Lei ha fatto una descrizione di una donna aggressiva e io non lo sono affatto. Non mi piace che mi abbia etichettato come una persona aggressiva. Anche perché io stimo molto lei, il suo passato e come ha combattuto. Lei si è sempre scagliata contro i pregiudizi. E mi sembra che lei ha fatto lo stesso con me. Non conoscendomi ha detto che sono una donna aggressiva. Avrei preferito un consiglio e non un attacco. Cone gli altri dava consigli e ...