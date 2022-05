LIVE Roma-Feyenoord 1-0 | Finale Conference League 2022 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.53 Partita complicata per lache riesce a sbloccarla grazie ad una giocata spettacolare di Zaniolo. A tra poco per il secondo45?iltempo,1-0. 43? Contropiede sprecato da parte del. 41? Tiro di Kocku, para Rui Patricio in due tempi. 39? Cross troppo lungo di Karsdorp dalla destra. 37? Giallo per Pellegrini, proteste a centrocampo. 35? Senesi ferma Abraham lanciato in velocità. 33? Rete di pura tecnica quella del giallorosso. 31? Gooooooooooooooooooooool, Zanioloooooooooooooooooo, rete spettacolare dell’azzurro che stoppa e con la punta mette dentro la porta,1-0. 29? Destro deviato di ...

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nel corso della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord: Arbitro : István Kovács (Romania) Assistenti arbitrali : Vasile Florin Marinescu (Romania) - Ovidiu Artene (Romania) Quarto ufficiale : Sandro Schärer (Svizzera) Arbitro VAR : ...
Diretta Roma Feyenoord (risultato live 1-0) streaming video tv della finale di Conference League. Zaniolo approfitta del buco di Trauner per portare in vantaggio i giallorossi. Finale Conference ...