Liaoning nel Mar Cinese Orientale | la risposta di Pechino a Biden

Advertising

InsideOver

Mentre le immagini raccolte dal satellite Planet hanno rivelato cheporto di Huludao (nella provincia nord - orientale del) sarebbe in costruzione un super sottomarino a propulsione ...Ma cosa significa questa decisione E quali navi sono coinvolte A far parte della formazione schierata, c'è la prima portaerei del Paese, la. Nella foto: la portaerei2016 Come scrive ... Gli Usa "difendono" Taiwan e la Liaoning rientra nel Mar Cinese Orientale I cantieri cinesi sfornano una nuova imbarcazione con armamenti moderni ogni sei settimane, ma il controllo ideologico del partito ne limita le capacità operative ...Mondo - Allo stesso modo, dall'inizio di maggio, le navi da guerra cinesi guidate dalla portaerei Liaoning hanno condotto una missione di addestramento al combattimento realistica e di routine nelle ...