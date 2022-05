L'Eredità, Elia non va in 'riserva' e Flavio Insinna si sbilancia sulla benzina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si interrompe il filone positivo di Alessandro, che ha preso parte alle ultime tre Ghigliottine. Il campione non è riuscito a raggiungere il record di Claudia Corda e Massimo Cannoletta che, dopo sette presenze consecutive alla Ghigliottina, si sono aggiudicati una sorta di 'vita extra' che ha permesso loro di continuare a giocare nonostante l'eliminazione. E così, nella puntata de L'Eredità del 25 maggio, i telespettatori hanno rivisto il giovane Elia. Simpatico e pieno di vita, il 20enne di Milano è riuscito a superare gli avversari Alessandro e Francesca Romana al Triello, arrivando alla Ghigliottina con un discreto bottino. Nel corso della fase finale di questo game show, Flavio Insinna ha rivelato un dettaglio che lo riguarda da vicino! Ancora L'Eredità con Alessandro, Francesca Romana ed ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si interrompe il filone positivo di Alessandro, che ha preso parte alle ultime tre Ghigliottine. Il campione non è riuscito a raggiungere il record di Claudia Corda e Massimo Cannoletta che, dopo sette presenze consecutive alla Ghigliottina, si sono aggiudicati una sorta di 'vita extra' che ha permesso loro di continuare a giocare nonostante l'eliminazione. E così, nella puntata de L'del 25 maggio, i telespettatori hanno rivisto il giovane. Simpatico e pieno di vita, il 20enne di Milano è riuscito a superare gli avversari Alessandro e Francesca Romana al Triello, arrivando alla Ghigliottina con un discreto bottino. Nel corso della fase finale di questo game show,ha rivelato un dettaglio che lo riguarda da vicino! Ancora L'con Alessandro, Francesca Romana ed ...

MarcoMelotti10 : Insopportabile questo Elia ?? #eredità #eredita - PippoSignorile : #eredità questo Elia mi sembra come il classico compagno di scuola lecchino che voleva far credere all'insegnante d… - _lasilviaaa : Buonasera Elia dell’eredità. - infoitcultura : L'Eredità, Elia è convinto di aver vinto: poi la beffa - chluigi64 : All' #eredità lo 'scienziato' Elia asserisce con saccenza che una iarda è 94 cm. E poi si compiace dell'applauso de… -