Jessica Selassié, Simone Bonaccorsi fa chiarezza: “siamo solo amici ma…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jessica Selassié, Simone Bonaccorsi fa chiarezza sul tipo di rapporto che lo lega alla principessa. Le sue parole a Novella 2000 Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi, amico di Alex Belli e Delia Duran, erano stati al centro del gossip nei giorni scorsi per una liaison che è stata smentita dalla principessa etiope, vincitrice dell’edizione 6 del Gf Vip. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 il modello racconta come si sono conosciuti e che sono amici, anche se a lui Jessica piace… Lui e Jessica si sono conosciuti a Milano durante il compleanno di Delia Duran e si sono scambiati i numeri di telefono, così come ha raccontato Simone durante l’intervista. Poi è stato a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)fasul tipo di rapporto che lo lega alla principessa. Le sue parole a Novella 2000, amico di Alex Belli e Delia Duran, erano stati al centro del gossip nei giorni scorsi per una liaison che è stata smentita dalla principessa etiope, vincitrice dell’edizione 6 del Gf Vip. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 il modello racconta come si sono conosciuti e che sono, anche se a luipiace… Lui esi sono conosciuti a Milano durante il compleanno di Delia Duran e si sono scambiati i numeri di telefono, così come ha raccontatodurante l’intervista. Poi è stato a ...

Advertising

361_magazine : Jessica Selassié, Simone Bonaccorsi fa chiarezza sul tipo di rapporto che lo lega alla principessa. Le sue parole a… - LaCri74905383 : RT @tendenzetv: #jerù in tendenza perché le sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lulù, dopo il successo al #gfvip6 saranno nel cast di #Ta… - RealGossipland : Jessica e la biopsia: ecco che cosa è successo all'ex gieffina dopo il Grande Fratello DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Barù conferma flirt con Jessica durante la sua ultima intervista, ma non è sincero DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Bonaccorsi accusa Jessica Selassiè di averlo illuso per nascondere la relazione con Barù. DETTAGLI QUI… -

Lulù Selassié ha dimenticato il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo e ha trovato un nuovo fidanzato Ascolta questo articolo La principessa Lulù Selassié che era una delle concorrenti rivoluzionarie del noto reality show Gf Vip 6, e insieme alle sue sorelle, in particolare a Jessica, che ha vinto il reality, ha avuto molto successo. La persona ... Jessica Selassiè e Simone Bonaccorsi stanno insieme Lui rompe il silenzio E a quel punto il ragazzo è stato costretto a fare una volta per tutte chiarezza: "Non è veroCon Jessica c'è solo un rapporto d'amicizia" Jessica Selassiè ha fatto breccia nel cuore del modello: "... Gossip News Ascolta questo articolo La principessa Lulùche era una delle concorrenti rivoluzionarie del noto reality show Gf Vip 6, e insieme alle sue sorelle, in particolare a, che ha vinto il reality, ha avuto molto successo. La persona ...E a quel punto il ragazzo è stato costretto a fare una volta per tutte chiarezza: "Non è veroConc'è solo un rapporto d'amicizia"Selassiè ha fatto breccia nel cuore del modello: "... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere