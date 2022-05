GF Vip | le sorelle Selassié sbarcano in un noto programma Rai

Leggi su anticipazionitv

La notizia è ormai ufficiale: Lulù, Clarissa e Jessicasaranno tra i nuovi concorrenti di "Tale e Quale Show", ilcondotto da Carlo Conti su Rai 1, nel quale i vip impersonano cantanti famosi sia italiani che internazionali. Le tre principesse etiopi del GF Vip 6, che com'ècantano molto bene, gareggeranno come un unico concorrente, ed è facile dunque prevedere che nelle loro esibizioni impersoneranno gruppi famosi, spesso composti interamente da giovani artiste. Come se la caveranno? Per saperlo, non resta che aspettare il prossimo autunno!