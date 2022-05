Friuli Storia in programma il 1 giugno a Udine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Cresce l’attesa per la terzina di finalisti che si contenderanno la IX edizione del Premio. Mercoledì 1saranno svelati i nomi dei tre volumi scelti dalla giuria scientifica a partire dalle 82 opere candidate dai maggiori editori italiani. Sarà poi una giuria popolare quest’anno composta in via straordinaria da 550 lettori a decretare il miglior saggio dicontemporanea pubblicato nell’ultimo anno. Per presentare i tre finalisti, l’Associazioneha organizzato una cerimonia pubblica, ospite del Comune di, da sempre sostenitore del Premio. L’appuntamento è per il 1alle 11.00 presso il Salone del Popolo di palazzo d’Aronco. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Come da ...