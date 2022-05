È fatta: il Chelsea è stato venduto. Il via libera del governo, Abramovich è fuori (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Chelsea non appartiene più ad Abramovich. Nadine Dorrie, ministro dello sport e della cultura britannico, ha affermato che il governo del Regno Unito ha rilasciato una licenza che consente la vendita del Chelsea: l’offerta della cordata guidata da Todd Boehly, comproprietario degli LA Dodgers di baseball, ha dunque il via libera. L’acquisizione da 4,25 miliardi di sterline del Chelsea può dirsi completata. Roman Abramovich ha accettato i termini di vendita del governo. La vendita – scrive il Guardian – seguirà un processo in due fasi in base al quale 2,5 miliardi di sterline andranno in un conto a garanzia finché il governo non avrà certezza che i fondi andranno in beneficenza per le vittime della guerra in Ucraina. Il gruppo di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilnon appartiene più ad. Nadine Dorrie, ministro dello sport e della cultura britannico, ha affermato che ildel Regno Unito ha rilasciato una licenza che consente la vendita del: l’offerta della cordata guidata da Todd Boehly, comproprietario degli LA Dodgers di baseball, ha dunque il via. L’acquisizione da 4,25 miliardi di sterline delpuò dirsi completata. Romanha accettato i termini di vendita del. La vendita – scrive il Guardian – seguirà un processo in due fasi in base al quale 2,5 miliardi di sterline andranno in un conto a garanzia finché ilnon avrà certezza che i fondi andranno in beneficenza per le vittime della guerra in Ucraina. Il gruppo di ...

Advertising

napolista : È fatta: il #Chelsea è stato venduto. Il via libera del governo, Abramovich è fuori La vendita da 4,5 miliardi di… - AMIN1908_ : Sorridevo quando leggevo perisic fatta alla Juve .. se non rinnova vola in premier .. Chelsea o tottenham come dice romano - empezzodicuore : @90ordnasselA @CappeAndre1 Si, però l'ha fatta dopo che al Chelsea non stava concludendo niente, era in conflitto c… - RedAllblack : E credo sia proprio così. Se oggi valiamo 1.1, dopo lo scudetto e magari un CL fatta bene a quanto possono aspirare… - _wesleyxsmile : se ce l'ha fatta la Roma a battere il Leicester, il Chelsea dovrebbe riuscirci benissimo -