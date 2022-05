Clemente Russo al veleno contro L’Isola: “Fanno vedere solo quello che vogliono loro …” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella serata di lunedì è andata in onda una nuova puntata delL’Isola dei famosi e sembra che sia accaduto un pò di tutto. Nelle scorse settimane nel corso di una puntata del reality di Canale 5 sembra che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni. Ebbene, le due a distanza di qualche giorno pare che abbiano avuto un altro scontro piuttosto acceso. Questa volta l’opinionista del reality e l’ex naufraga si sono scontrate nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, ovvero il programma di Barbara D’Urso. Ma cosa è accaduto tra le due? Scontro acceso tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni sembra che nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 si siano scontrate dopo lo scontro avvenuto qualche giorno fa a L’Isola dei ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella serata di lunedì è andata in onda una nuova puntata deldei famosi e sembra che sia accaduto un pò di tutto. Nelle scorse settimane nel corso di una puntata del reality di Canale 5 sembra che ci sia stato uno spiuttosto acceso tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni. Ebbene, le due a distanza di qualche giorno pare che abbiano avuto un altro spiuttosto acceso. Questa volta l’opinionista del reality e l’ex naufraga si sono scontrate nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, ovvero il programma di Barbara D’Urso. Ma cosa è accaduto tra le due? Sacceso tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni sembra che nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 si siano scontrate dopo lo savvenuto qualche giorno fa adei ...

