Chissà che questa grande passione non permetta a Yeva Korystova di superare meglio e più velocemente il trauma vissuto

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una bella storia che comincia da una tragedia, la guerra in Ucraina:, ha solo 12 anni e si è salvata dalle bombe fuggendo dal suo Paese qualche settimana fa. La piccola è arrivata a San Benedetto del Tronto insieme alla madre, dove è stata amorevolmente accolta dai cittadini e dove ora frequenta la scuola secondaria continuando il suo percorso di studi. Ucraina, la bambina che nel bunker canta “Let it go” di “Frozen” fa commuovere tutti X ...

Advertising

Fcinternews.it

Sperimentiamo! Epoi, insieme, finanza e non profit, non si riesca finalmente a convincere anche qualcuno, a Roma, tra i palazzi Chigi e Koch,esiste - ed è tutt'altroimpossibile ...... dopo un inizio di rapporto ottimo, non ha poiquale tipo di feeling fuori dal campo. Anche Luis Campos e l'entourage del dirigente ritengonol'ex Barcellona possa diventare un problema ... CdS - Perisic, ieri picco massimo di decibel per lui. E chissà che quel cuore non avesse un...