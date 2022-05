Buon compleanno Scirea (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25 maggio del 1953 è il compleanno di Scirea. Uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Il 25 maggio del 1953 a Cernusco sul naviglio nasce uno dei più grandi difensori nella storia del calcio. Oggi è il compleanno di Gaetano Scirea. Proveniente dall’Atalanta, giunge nella Juventus nella stagione 1974-1975. Alla prima stagione è subito scudetto. Dopo di questo seguiranno tanti successi sia in ambito nazionale sia internazionale. Tutte le competizioni internazionali uefa più importanti è riuscito a conquistarle. Nel calcio degli anni’70 nasce il ruolo del libero. L’ultimo baluardo prima del portiere. Il giocatore con la maglia numero 6 che aiuta lo stopper e i due terzini a raddoppiare la marcatura. Spesso si trova a dover fare l’ultimo intervento prima che l’attaccante avversario possa calciare a rete. ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25 maggio del 1953 è ildi. Uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Il 25 maggio del 1953 a Cernusco sul naviglio nasce uno dei più grandi difensori nella storia del calcio. Oggi è ildi Gaetano. Proveniente dall’Atalanta, giunge nella Juventus nella stagione 1974-1975. Alla prima stagione è subito scudetto. Dopo di questo seguiranno tanti successi sia in ambito nazionale sia internazionale. Tutte le competizioni internazionali uefa più importanti è riuscito a conquistarle. Nel calcio degli anni’70 nasce il ruolo del libero. L’ultimo baluardo prima del portiere. Il giocatore con la maglia numero 6 che aiuta lo stopper e i due terzini a raddoppiare la marcatura. Spesso si trova a dover fare l’ultimo intervento prima che l’attaccante avversario possa calciare a rete. ...

