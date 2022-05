Antonella Clerici: “La cronaca irrompe in maniera tragica nella nostra vita” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri sera il concerto a Milano di Vasco Rossi, era questa la notizia con cui oggi Antonella Clerici avrebbe voluto salutare il suo pubblico di E’ sempre mezzogiorno e magari proseguire con le sue canzoni più famose. Non è stato possibile, tutti ci siamo svegliati con una notizia tragica, l’ennesima. “Oggi avrei voluto iniziare parlandovi del concerto di Vasco Rossi di ieri sera all’ippodromo di San Siro qui a Milano con 80 mila persone di tutte le generazioni possibili, dai 20 ai 70 anni, che è poi l’età del mitico Vasco Rossi – inizia così la Clerici – ma poi come sempre la cronaca irrompe nella nostra vita e per altro in maniera tragica. E non si può non citare e non ricordare questi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ieri sera il concerto a Milano di Vasco Rossi, era questa la notizia con cui oggiavrebbe voluto salutare il suo pubblico di E’ sempre mezzogiorno e magari proseguire con le sue canzoni più famose. Non è stato possibile, tutti ci siamo svegliati con una notizia, l’ennesima. “Oggi avrei voluto iniziare parlandovi del concerto di Vasco Rossi di ieri sera all’ippodromo di San Siro qui a Milano con 80 mila persone di tutte le generazioni possibili, dai 20 ai 70 anni, che è poi l’età del mitico Vasco Rossi – inizia così la– ma poi come sempre lae per altro in. E non si può non citare e non ricordare questi ...

Advertising

GFucci58 : RT @Emmanuelachiara: Gli auguri in diretta TV Da Antonella clerici Piu' sottona di noi di Emma ?????? - Emmanuelachiara : Gli auguri in diretta TV Da Antonella clerici Piu' sottona di noi di Emma ?????? - emma_vita00 : RT @anomalyreyes: ANTONELLA CLERICI CHE FA GLI AUGURI AD EMMA - GFucci58 : RT @anomalyreyes: ANTONELLA CLERICI CHE FA GLI AUGURI AD EMMA - GFucci58 : RT @sospesaefragile: Antonella Clerici sarai per sempre famosa -