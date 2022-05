All’Olimpico oltre 2000 bambini elementari, Cozzoli ‘giornata memorabile’ (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – oltre 2000 bambini di classe V provenienti da tutte le Province italiane hanno partecipato oggi alla “Giornata dello sport per la scuola primaria”, una grande festa organizzata allo Stadio Olimpico di Roma e promossa dal Ministero dell’Istruzione, dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute per promuovere l’attività motoria e diffondere la cultura sportiva nella scuola primaria. Erano in campo 30 Federazioni sportive, 130 tecnici federali e tutor laureati in scienze motorie, i tecnici del Comitato Italiano Paralimpico e i campioni sportivi, testimonial delle Federazioni che hanno supportato i bambini nelle aree sportive allestite da ciascuna Federazione. Erano presenti anche tante Legend di Sport e Salute che hanno presentato il programma della giornata, coinvolto i bambini nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –di classe V provenienti da tutte le Province italiane hanno partecipato oggi alla “Giornata dello sport per la scuola primaria”, una grande festa organizzata allo Stadio Olimpico di Roma e promossa dal Ministero dell’Istruzione, dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute per promuovere l’attività motoria e diffondere la cultura sportiva nella scuola primaria. Erano in campo 30 Federazioni sportive, 130 tecnici federali e tutor laureati in scienze motorie, i tecnici del Comitato Italiano Paralimpico e i campioni sportivi, testimonial delle Federazioni che hanno supportato inelle aree sportive allestite da ciascuna Federazione. Erano presenti anche tante Legend di Sport e Salute che hanno presentato il programma della giornata, coinvolto inei ...

Advertising

elenabonetti : Tutta la mia solidarietà al ragazzo colpito da insulti razzisti all’Olimpico e costretto a spostarsi in un altro se… - StraNotizie : All'Olimpico oltre 2000 bambini elementari, Cozzoli 'giornata memorabile' - fusconi45 : @JoeVasapollo @LazialiV Poi naturalmente rispetto la tua idea, diversa dalla mia. Ma gridare 'lo fanno anche gli al… - Nunzio80097677 : RT @elenabonetti: Tutta la mia solidarietà al ragazzo colpito da insulti razzisti all’Olimpico e costretto a spostarsi in un altro settore.… - oldmanandsea1 : RT @elenabonetti: Tutta la mia solidarietà al ragazzo colpito da insulti razzisti all’Olimpico e costretto a spostarsi in un altro settore.… -