Addio a Hakim Bey | il filosofo anarchico che teorizzò le Taz | Zone Temporaneamente Autonome

(Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ morto domenica 22 maggio (ma la notizia è stata divulgata solo dopo qualche giorno) all’età di 77 anniBey., saggista, poeta e scrittore statunitense, Bey (il cuo vero nome era Peter Lamborn Wilson) è conosciuto principalmente come primo propositore del concetto delle(TAZ), basate sulla rivisitazione storica delle Utopie Pirata. Il suo pseudonimo, è una combinazione della parola araba che significa “Uomo Saggio” e di un cognome comune nel “Tempio della scienza Moresca”. Bey è in Turchia un termine generico per un gentiluomo, generalmente usato dopo un nome e, in questo caso “” significherebbe “Giudice”). Bey, si legge su Wikipedia, ha passato due anni tra India, Pakistan e Afghanistan e sette anni in Iran ...