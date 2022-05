Verbali di Amara, il pm Storari teste in aula: “Non fu fatto niente perché non si voleva disturbare il processo Eni-Nigeria” (Di martedì 24 maggio 2022) Una testimonianza in aula per confermare quello che aveva già detto sull’affaire dei Verbali di Piero Amara e la presunta Loggia Ungheria. Con la consegna delle dichiarazioni di Amara a Piercamillo Davigo “per me era stato avvertito il Csm. Sono andato da Davigo perché lo trovavo normale. Quello che è accaduto e sta accadendo, lo trovo lunare”. È un passaggio delle dichiarazioni del pm di Milano Paolo Storari, convocato a Brescia come testimone assistito connesso (il pm è stato assolto in abbreviato nell’ambito dello stesso procedimento, ndr), nel processo in cui Piercamillo Davigo, ex consigliere di Palazzo dei Marescialli, risponde di rivelazione del segreto di ufficio. Nella sua ricostruzione il pubblico ministero, che più volte si è commosso, ha raccontato di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Una testimonianza inper confermare quello che aveva già detto sull’affaire deidi Pieroe la presunta Loggia Ungheria. Con la consegna delle dichiarazioni dia Piercamillo Davigo “per me era stato avvertito il Csm. Sono andato da Davigolo trovavo normale. Quello che è accaduto e sta accadendo, lo trovo lunare”. È un passaggio delle dichiarazioni del pm di Milano Paolo, convocato a Brescia come testimone assistito connesso (il pm è stato assolto in abbreviato nell’ambito dello stesso procedimento, ndr), nelin cui Piercamillo Davigo, ex consigliere di Palazzo dei Marescialli, risponde di rivelazione del segreto di ufficio. Nella sua ricostruzione il pubblico ministero, che più volte si è commosso, ha raccontato di aver ...

