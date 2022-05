Ucraina, il diplomatico russo attacca Putin: “Fa la guerra per restare al potere” (Di martedì 24 maggio 2022) Si compiono tre mesi dall’inizio della guerra in Ucraina. Il consigliere della missione russa all’ONU di Ginevra, Boris Bondarev, si è dimesso per protesta contro Putin: è la prima volta di un funzionario di alto rango. L’esercito di Mosca si prepara a riprendere l’offensiva nell’area di Vasylivka, regione di Zaporizhzhia, in direzione Bakhmut. Lo scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto del matitno di oggi, 24 maggio. Le truppe dell’invasore stanno rafforzando e raggruppando le loro unità in tutta l’area. Non cessa, inoltre, l’operazione offensiva nella zona orientale del paese. La guerra infuria lungo l’intera linea della difesa Ucraina a Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky. Le maggiori ostilità sono nel distretto di Donetsk, vicino a Lysychansk e ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Si compiono tre mesi dall’inizio dellain. Il consigliere della missione russa all’ONU di Ginevra, Boris Bondarev, si è dimesso per protesta contro: è la prima volta di un funzionario di alto rango. L’esercito di Mosca si prepara a riprendere l’offensiva nell’area di Vasylivka, regione di Zaporizhzhia, in direzione Bakhmut. Lo scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto del matitno di oggi, 24 maggio. Le truppe dell’invasore stanno rafforzando e raggruppando le loro unità in tutta l’area. Non cessa, inoltre, l’operazione offensiva nella zona orientale del paese. Lainfuria lungo l’intera linea della difesaa Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky. Le maggiori ostilità sono nel distretto di Donetsk, vicino a Lysychansk e ...

